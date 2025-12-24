Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова просят дать пожизненное

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Прокурор просит приговорить Ахмаджона Курбонова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальное в колонии особого режима. Также приговорить Роберта Сафаряна к 28 годам лишения свободы, Батухана Точиева к 26 годам и Рамазана Падиева к 24 годам - каждому из них в тюрьме провести первые 8 лет, а остальное в колонии строго режима", - сказал собеседник агентства.

Суд рассматривает дело в закрытом от СМИ режиме. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Курбонов полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Сафарян признал вину частично, а Падиев и Точиев вину не признают.