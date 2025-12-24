В Харькове и пригороде произошли новые взрывы

Взрывы снова произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

© ГСЧС Украины

По его информации, сначала в пригороде Харькова произошла новая серия взрывов. После этого очередной взрыв произошел в самом городе.

В течение дня уже трижды поступали сообщения о взрывах в Харькове и пять раз - в его предместье.

В Харьковской области продолжает действовать режим воздушной тревоги. В настоящее время сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.