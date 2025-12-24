В Париже у курьера украли сапфир стоимостью более ста тысяч евро

Газета.Ruиещё 1

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью около 150 тысяч евро. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В Париже украли сапфир, который стоит около 150 тыс. евро
© Газета.Ru

Как уточняется, сапфир был лишь частью набора драгоценностей, предназначавшегося для ювелирного магазина. Личность злоумышленника, укравшего ценности, правоохранители французской столицы пока не установили.

Все произошло в понедельник, 22 декабря. Когда курьер вышел из своей машины, неизвестный ударил его по голове, забрал драгоценности и уехал на скутере. Пострадавший был госпитализирован. Расследованием, как уточняет газета, занимается бригада по борьбе с бандитизмом (BRB). Местонахождение украденного тоже пока не установлено, следует из материала.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.