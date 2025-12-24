Похитившего у пенсионера в Подмосковье 9 млн рублей курьера задержали

Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера 9 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении противоправных действий установили и задержали 34-летнего жителя Новосибирской области, исполнявшего в преступной схеме роль курьера", - сказала она.

По словам Петровой, в полицию обратился 71-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей.

"Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который под предлогом замены ключей домофона получил от него персональные данные. Затем с пожилым мужчиной связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его, что злоумышленники получили доступ к банковским счетам, а для сохранения сбережений их необходимо обналичить и передать доверенному лицу для внесения на "безопасный счет", - пояснила начальник пресс-службы, добавив, что пенсионер выполнил инструкции, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Он арестован.