Житель Москвы выпил на корпоративе коктейль с жидким азотом и попал в реанимацию, ему разорвало желудок. Об этом пишет «База».

По информации издания, шеф-повар кулинарной студии, где отмечала праздник компания, решил удивить гостей крио-шоу и готовил им эффектные коктейли с жидким азотом.

Однако повар не предупредил присутствующих о том, что употреблять напиток можно лишь после полного испарения вещества. Более того, он предложил одному из участников выпить коктейль сразу. Что 38-летний москвич и сделал.

Мужчине резко стало плохо, он схватился за живот. Его желудок в этот момент буквально разорвало.

По данным канала, россиянина госпитализировали в реанимацию и ушили орган, сейчас он находится в сознании.

