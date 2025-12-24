В Португалии расследуют подозрительное убийство 13-летнего британского подростка

Страшная история произошла в Португалии. По сообщениям полиции, 13-летний британский подросток скончался в результате ножевого ранения в этой пиренейской стране. В этом доме он, как уточняется, и проживал. Правоохранители охарактеризовали происшествие как «связанное с насилием в семье». Главным подозреваемым в страшном деянии оказался бывший партнёр матери убитого подростка. Сама женщина осталась жива, но была обнаружена полицией с признаками насилия на теле.

Инцидент произошёл в португальской деревне Кашкайш в муниципалитете Томар, примерно в 145 километрах к северо-востоку от столицы страны, Лиссабона. Полиция сообщила, что сотрудники Национальной республиканской гвардии (GNR) отреагировали на сообщение о том, что, по их словам, имело место насилие в семье.

Мать мальчика была обнаружена «с признаками того, что её удерживали и подвергали насилию, и впоследствии была доставлена в ближайшую больницу», говорится в заявлении местной полиции.

«И у предполагаемого нападавшего, и у несовершеннолетнего было несколько ранений, нанесённых холодным оружием, но, несмотря на то, что признаки жизни всё ещё были видны, смерть была констатирована на месте происшествия несколько мгновений спустя», – сообщили в полиции.

В заявлении уточнялось, что внутри дома ощущался устойчивый запах газа. Как сообщается, после поножовщины между подростком и бывшим партнёром его матери в доме, где развернулась трагедия, произошёл мощный взрыв.

Предполагается, что он был устроен намеренно, дабы скрыть следы преступления. Однако как подвергшийся нападению подросток, так и предполагаемый преступник в итоге скончались. Взрыв газа произошёл ровно в тот момент, когда на место кровавой расправы прибыли полиция и следственная группа. Чудом никто не погиб, лишь один полицейский получил ранения.

Предполагаемый убийца 13-летнего мальчика ранее уже отбывал тюремный срок за убийство при отягчающих обстоятельствах. Семья попадала в поле зрения правоохранителей из-за случаев бытового насилия, которые были зарегистрированы в 2022 и 2023 годах.

К слову, незадолго до всех страшных событий, мать мальчика позвонила в службу экстренной помощи и обратилась за помощью к соседям.

В сообщениях SIC Noticias говорилось, что пара рассталась в 2023 году, но мужчина был постоянным (и явно нежеланным) гостем в их доме в центральном португальском городе.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится: «Мы находимся в контакте с местными властями в связи с инцидентом в Португалии и готовы оказать консульскую поддержку».