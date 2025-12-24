Россиянин насиловал девочек и продавал им наркотики

В Ижевске осудили мужчину, продавшего наркотики и надругавшегося над девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, 47-летний местный житель познакомился с двумя девушками 15 и 17 лет. В августе 2024 года и в марте этого года он приглашал их к себе домой, где уговорами склонил к употреблению наркотических веществ, после чего реализовал им.

Также в августе 2024 года мужчина, находясь в своей квартире с одной из девушек, угрожая расправой ей и насилием в отношении ее сестры, совершил изнасилование.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск в отношении пострадавшей 15-летней девушки на сумму 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пожилого насильника отправили в колонию на 12 лет в российском регионе.