Появились подробности о многомиллионной афере адвоката с землями российского региона

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката и ее соучастника, которые провернули аферу с земельными участками на более чем 69 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина и ее знакомый проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Арест наложен на незаконно приобретенные земельные участки и иное имущество фигурантов.

По версии следствия, в апреле 2024 года фигуранты с использованием поддельных документов о праве собственности зарегистрировали семь земельных участков на подставных лиц — своих родственников и знакомых. Кроме того, они обманным путем продали два участка ничего не подозревавшим покупателям. Ущерб на 69 миллионов рублей причинен администрации Предгорного муниципального округа и двоим гражданам.

Ранее в Благовещенске задержали бывшую сотрудницу российского банка, подозреваемую в краже 46 миллионов рублей со счетов клиентов.