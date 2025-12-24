Заключенный готовил захват заложников в колонии Курганской области

Сотрудники УФСБ и УФСИН России по Курганской области пресекли действия осужденного, который готовил захват заложников и побег из колонии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ, фигурант собирался захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы заставить власти выполнить его требования.

Перед этим он изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку. В камере ШИЗО, куда его поместили за нарушение порядка отбывания наказания, злоумышленник спрятал самодельное оружие в виде заточки.

В разговорах с сокамерниками высказывался в пользу действующих международных террористических организаций и оправдывал совершенные ими теракты. Кроме того, агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН.

Преступные действия осужденного были пресечены. Против него возбуждены уголовные дела стразу по трем статьям УК РФ: приготовление к захвату заложника и побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также за публичные призывы к террористической деятельности.

Сейчас осужденный находится под стражей. После завершения расследования уголовные дела будут направлены в Центральный окружной военный суд города Екатеринбурга.