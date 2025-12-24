Озвучена новая версия взрыва на юге Москвы

Расследование взрыва машины ДПС в Москве может выявить, что за инцидентом стояла группа лиц. Такое предположение в разговоре с News.ru высказал глава Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Гончаров отметил, что следователям предстоит проверить все детали, включая свидетельства о машине, замеченной поблизости незадолго до происшествия. По словам собеседника, нельзя исключать, что исполнитель действовал не в одиночку.

Гончаров связал инцидент с активизацией украинских диверсионных групп на территории России. По его мнению, подобные действия могут быть попыткой продемонстрировать силу на фоне неудач ВСУ на фронте. Специалист охарактеризовал происшествие как акт терроризма, убийства и диверсии.

В заключение он подчеркнул, что ситуация требует изменения подхода и более жестких ответных мер.

Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы задержать его, было приведено в действие взрывное устройство.