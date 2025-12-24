«О, прям пламя»: пожар на МКАД попал на видео

В Москве на МКАД автомобилисты заметили пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "На МКАДе ДТП Москва".

"МКАД внешний, 25 км, д. Ближние Прудищи, пожар", - говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как что-то горит за пределами проезжей части. По словам автора видео, мог воспламениться рынок. До этого на Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть.

По данным канала, в результате произошедшего пешеход получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. Кроме того, в Башкирии в Туймазинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada. Видеорегистратор Kia запечатлел инцидент. На кадрах видно, как отечественная машина выезжает на встречную полосу движения и боком врезается в иномарку.