Вербовавшая в РДК россиян студентка высказалась в суде

В Москве студентка, вербовавшая граждан в «Русский добровольческий корпус» (РДК; признан в России террористической организацией и запрещен), признала вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд по делу 22-летней студентки Полины Костиковой, которая занималась вербовкой граждан в украинские террористические организации, проходил в закрытом режиме.

В суде она раскаялась в совершенном преступлении.

Известно, что в период с января по июнь 2024 года Костикова, находясь на территории Грузии и пользуясь своим знакомством с лидером украинской террористической организации, установила контакт с одним из активистов для вступления в их ряды. Она планировала принимать участие в боевых действиях против российских войск.

Следствие также полагает, что Костикова финансово обеспечивала РДК, когда находилась за границей, а вернувшись в Россию, стала искать новых участников для организации. Она была задержана в марте 2025 года.