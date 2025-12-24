На маршруте помогавшего Российской армии бизнесмена нашли мину

Суд огласил приговор в отношении Ивана Ткацкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиненного в покушении на теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, в феврале в Новой Каховке (Херсонская область) мужчина вступил в переписку с неустановленным лицом. В ходе общения он согласился взорвать мину на пути следования директора одного из предприятий, который помогал Российской армии.

За месяц Ткацкий изучил маршрут передвижения жертвы, подобрал место для совершения теракта и установил мину. Его задержали при извлечении пульта-передатчика 29 марта.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме.

Ранее сотрудники силовых структур задержали жителя Мелитополя (Запорожская область), который подозревается в передаче данных о Российской армии спецслужбам Украины.