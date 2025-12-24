Источник RT допустил, что взорвавшего авто в Москве могли обмануть мошенники

Источник RT допустил, что взорвавшего автомобиль ДПС в Москве могли обмануть мошенники.

Как сообщает Telegram-канал RT, в сети предполагают, что его обманули под предлогом взлома личного кабинета на портале «Госуслуги».

Ранее были опубликованы кадры с места взрыва в Москве, из-за которого погибли работники ДПС.

Следователи подтвердили гибель сотрудников ДПС.

Как уточнили в СК, сотрудники ДПС решили проверить подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции, после чего и произошёл взрыв.