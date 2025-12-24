Бывшему мужу Кэти Перри Расселу Брэнду предъявлены новые обвинения: подробности

Британскому актёру и комику Расселу Бренду, который два года был женат на Кэти Перри, предъявлены два новых обвинения в изнасиловании и нападении. Об этом сообщает RadarOnline.

50‑летний артист уже фигурирует в пяти эпизодах, связанных с различными видами насилия и нападением. Все эти обвинения основаны на заявлениях четырёх женщин. В мае на судебном заседании Брэнд не признал вину ни по одному из пунктов.

Теперь к делу присоединились ещё два эпизода с участием других женщин, о чём сообщили британские правоохранительные органы.

«Женщины, обратившиеся с заявлениями — включая поданные по двум новым эпизодам, — получают помощь от специально подготовленных сотрудников. Расследование, проводимое столичной полицией, ещё не завершено. Следователи обращаются ко всем, кого касается это дело, и к тем, кто располагает информацией: пожалуйста, свяжитесь с полицией и расскажите о том, что вам известно», — выступил с публичным заявлением старший инспектор полиции Тарик Фаруки.

Летом 2026 года запланирован четырёхнедельный судебный процесс по первоначальным пяти обвинениям. Из‑за скандала Рассела Брэнда временно отстранили от работы в кино и комедийной индустрии.