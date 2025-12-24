СК показал видео с места взрыва, в результате которого погибли двое полицейских

Следователи продолжают работу на Елецкой улице в Москве, где прогремел взрыв. В результате происшествия погибли два сотрудника полиции. Кадры с места трагедии опубликовали в пресс-службе Следственного комитета России.

На видео видны осколки разорвавшейся взрывчатки. От взрыва повредило несколько автомобилей. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Двое полицейских, лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов, заметили подозрительного человека у служебного автомобиля. Правоохранители попытались его задержать. В этот момент прогремел взрыв. Оба полицейских и подрывник скончались.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Родственникам погибших правоохранителей окажут необходимую помощь. Позднее стало известно, что подрывник мог действовать по указке мошенников.