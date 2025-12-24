Названы самые популярные схемы мошенников перед новогодними праздниками

Фальшивый «Тайный Санта» и фейковые розыгрыши призов стали самыми популярными схемами обмана россиян в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования F6 и RuStore.

Аферисты создают фальшивые сайты под видом «Тайного Санты», где пользователи заполняют анкеты и получают перенаправление в боты в мессенджерах с предложением подписаться на фишинговые каналы.

В 2025 году также увеличилось количество фальшивых розыгрышей с обещанием призов, но на деле пользователи получают пустые пункты выдачи и предложение оплатить «пошлину». За декабрь мошенники похитили около 200 тысяч рублей с одного фишингового ресурса.

Еще одним способом обмана стали фальшивые Telegram-каналы с продажей деликатесов от производителей с Дальнего Востока и Севера России, где с пользователей требовали предоплату, после чего мошенники пропадали.

Злоумышленники использовали похожую тактику, предлагая аренду загородных домов. За несколько месяцев преступники обманули более 300 человек, украв у них свыше 2,3 миллиона рублей.

Станислав Гончаров, глава департамента Digital Risk Protection в компании F6, подчеркнул, что в преддверии праздников люди часто становятся менее осторожными и становятся жертвами мошенников. Специалисты рекомендуют избегать участия в розыгрышах на сомнительных сайтах, тщательно проверять доменные имена и обращать внимание на дату регистрации ресурса.