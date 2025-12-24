Прилетевшего из США с 38 тысячами долларов иностранца задержали в Москве

Таможенники задержали иностранца, прилетевшего из Нью-Йорка в Москву с 38 тысячами долларов. Мужчина не задекларировал валюту. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— Внуковские таможенники задержали гражданина Литвы при попытке контрабанды валюты в размере 38 тысяч долларов США. Он прибыл из Нью-Йорка в Москву транзитом через Стамбул, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Иностранец пояснил, что не стал декларировать деньги, потому что устал. Теперь ему грозит штраф в размере до десятикратной суммы средств или ограничение свободы до двух лет. Сотрудники таможни проводят проверку.

Ранее в Шереметьеве задержали россиянина, прилетевшего из Турции. С собой у него было более 100 тысяч долларов. Когда таможенники уличили мужчину в правонарушении, он попытался убежать. Впоследствии в его багаже нашли турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы и другие купюры. Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или же штраф в размере до 15-кратной суммы.