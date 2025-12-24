Мужчина, устроивший скандал на утреннике в детском саду в Челябинске, заявил, что раскаивается в содеянном. Соответствующий видеоролик публикует «Абзац».

О том, что отец детсадовца устроил скандал из-за сладкого подарка, которого не хватило его ребенку, стало известно накануне. Инцидент произошел на новогоднем утреннике. Дед Мороз раздавал подарки, но для последнего мальчика угощения закончились. Взрослые попытались вручить затерявшийся подарок, но отец отказался. В раздевалке при родителях и малышах он устроил истерику с матом и жестикуляцией, заявив, что «сказка о Дедушке Морозе рухнула».

Полиция задержала мужчину. На видео он попросил прощения перед людьми, «которые были не причастны к ситуации».

«Перед всеми извиняюсь. И перед детьми тоже», — заявил мужчина.

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку по факту инцидента. Ведомство планирует оценить действия отца на предмет нарушения общественного порядка в присутствии детей. По информации от правоохранительных органов, подарок был утрачен при транспортировке и обнаружен уже после утренника.