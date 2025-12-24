В США найдено тело 9-летней девочки, застреленной собственной матерью

Трагическая история пропавшей 9-летней девочки из Калифорнии завершилась ужасающим открытием и арестом её собственной матери. Тело Мелоди Баззард, пропавшей в октябре, было обнаружено 6 декабря на обочине дороги в штате Юта и идентифицировано лишь 22 декабря благодаря совпадению ДНК с ее матерью. 23 декабря 40-летнюю Эшли Баззард арестовали по обвинению в убийстве, пишет People.

Шериф округа Санта-Барбара Билл Браун назвал преступление «чудовищным» и подчеркнул его «продуманность, хладнокровие и жестокость».

«Эта женщина, на которую девочка больше всего полагалась, совершила преступление», — заявил Браун на пресс-конференции.

Ключевым доказательством стала стреляная гильза, найденная в доме Эшли, которая баллистически совпала с гильзами, обнаруженными на месте преступления в Юте.

По данным следствия, 9 октября Мелоди была последний раз замечена живой на видео вместе с матерью на придорожной остановке в Юте. Предполагается, что вскоре после этого девочка, получившая огнестрельное ранение в голову, была убита. Сначала 14 октября школьная администрация сообщила о её долгом отсутствии, но Эшли Баззард отказывалась сотрудничать со следствием.

Ранее следователи опубликовали записи с камер наблюдения, на которых Мелоди и её мать были замечены в компании по прокату автомобилей. На видео видно, что девочка была в парике, а Эшли несколько раз меняла парики во время поездки, что, по версии следствия, было попыткой замаскировать ребенка.

Эшли Баззард уже была арестована ранее, 7 ноября, по другому делу - о незаконном лишении свободы. Обстоятельства исчезновения ее дочери с самого начала показались властям подозрительными, что привело к масштабному расследованию с участием ФБР и в итоге — к раскрытию шокирующего преступления.