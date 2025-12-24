ФСБ сообщила о задержании в Мордовии четверых молодых людей, которые за три года незаконно обналичили более пяти миллиардов рублей. По данным ведомства, подозреваемые в возрасте от 19 до 26 лет организовали сообщество для незаконного оборота средств.

Как отметили в центре общественных связей ФСБ, они приобрели более 100 банковских карт и данные для доступа к системам «Клиент-банк», передавая реквизиты своим сообщникам в Москве для дальнейшего использования в преступных целях.

В ходе обысков у задержанных изъяли свыше семидесяти сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. По словам ФСБ, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 187 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что двум фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписку о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела, передает ТАСС.

