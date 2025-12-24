В аэропорту Тбилиси задержали россиянку за ввоз более 1 кг кокаина

Сотрудники МВД Грузии в Тбилисском международном аэропорту задержали гражданку РФ за ввоз крупной партии наркотического вещества кокаин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Правоохранители в Тбилисском международном аэропорту при обыске багажа задержанной из специального тайника изъяли 1 кг и 200 г наркотического средства кокаин, стоимость которого на "черном рынке" превышает 1 млн лари (более $370 тыс.)", - говорится в сообщении.

Задержанной россиянке 36 лет. Ей грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.