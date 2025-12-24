Россиянин привез на родину сувениры из Вьетнама и стал фигурантом дела

Россиянин из Барнаула побывал во Вьетнаме и привез на родину сувениры в виде кораллов, из-за чего стал фигурантом административного дела. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу Алтайской таможни.

Уточняется, что 54-летнего туриста остановили в аэропорту — рентген-аппарат показал, что в его багаже находится 16 кораллов отряда мадрепоровых. Их перевозка разрешена лишь при наличии разрешительных документов и декларировании. Однако россиянин заявил, что не знал об этом.

В отношении туриста возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений.

Ранее иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. У него обнаружили два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочку с кулоном GRAFF.