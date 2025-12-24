В Ростовской области задержан украинец за шпионаж в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина отправлял украинской стороне информацию о размещении российских военных подразделений. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фигурант под видом блогера собирал данные о местонахождении блокпостов, техники и военнослужащих РФ. Он отправлял эту информацию украинскому разведчику, используя мессенджер.

У мужчины изъяли электронные устройства и средства связи. Суд принял решение заключить его под стражу.