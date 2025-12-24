В США при взрыве дома престарелых пропали без вести несколько человек

При взрыве газа в доме престарелых в Бристоле погибли два человека. Информацию передает телеканал CNN.

Как сообщает СМИ, из-за обрушения люди оказались заблокированы внутри здания. Спасатели эвакуировали пациентов и сотрудников через шахту лифта и окна. 20 человек доставили в больницу.

«Несколько пропали без вести после пожара и взрыва, охвативших дом престарелых на окраине Филадельфии, штат Пенсильвания», — приводит телеканал слова губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка газа.

На Елецкой улице в Москве произошел взрыв в ночь на среду, 24 декабря. Сообщается, что двое полицейских, погибшие при взрыве, были молодыми офицерами.