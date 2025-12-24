Семьям погибших в Москве полицейских окажут помощь

Вся необходимая помощь будет оказана семьям погибших на Елецкой улице в Москве сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.