Спецслужбы Украины (Британии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России. Так прокомментировал военкор Александр Сладков последние случаи с подрывами автомобилей в Москве.

В своем Telegram-канале он задал два вопроса. Первый — способны ли мы быстро и масштабно этому противодействовать?

«Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле — не готово, такое пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был. Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России», — отметил военкор.

Второй вопрос — как сработает московская система «Безопасный город». Смогут ли быстро найти нападавших на ДПС и убивших генерала Минобороны.

«Мы увидим, система «Безопасный город» — это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка — демонстрация слабости», — подчеркнул Сладков.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию подрыва автомобиля на улице Елецкой в Москве.

Увеличилось число жертв после взрыва на юге Москвы

По данным следствия, ночью 24 декабря двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Правоохранители подошли поближе, в этот момент было приведено в действие взрывное устройство. Двое сотрудников полиции, а также находившийся рядом мужчина, погибли.