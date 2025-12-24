Военкор Сладков задал два важных вопроса после последних подрывов авто в Москве
Спецслужбы Украины (Британии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России. Так прокомментировал военкор Александр Сладков последние случаи с подрывами автомобилей в Москве.
В своем Telegram-канале он задал два вопроса. Первый — способны ли мы быстро и масштабно этому противодействовать?
«Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле — не готово, такое пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был. Чекисты, уверен, смогут поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России», — отметил военкор.
Второй вопрос — как сработает московская система «Безопасный город». Смогут ли быстро найти нападавших на ДПС и убивших генерала Минобороны.
«Мы увидим, система «Безопасный город» — это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка — демонстрация слабости», — подчеркнул Сладков.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию подрыва автомобиля на улице Елецкой в Москве.
Увеличилось число жертв после взрыва на юге Москвы
По данным следствия, ночью 24 декабря двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Правоохранители подошли поближе, в этот момент было приведено в действие взрывное устройство. Двое сотрудников полиции, а также находившийся рядом мужчина, погибли.