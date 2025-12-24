Стало известно, кто поручил мужчине взорвать инспекторов ДПС в Москве

Мошенники поручили мужчине взорвать служебный автомобиль на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"Неизвестного обманули под предлогом взлома аккаунта "Госуслуг". Злоумышленники убедили мужчину приехать в Москву из Ивановской области и заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции", - говорится в публикации.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.