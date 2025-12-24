Погибшие при взрыве автоинспекторы дружили с детства

Погибшие в ночь на среду в результате взрыва сотрудники ДПС ГИБДД — Илья К. и Максим Г. — родом из одного подмосковного поселка. Более того, они жили в одном доме.

Как стало известно «МК», стражи порядка проживали в поселке Михнево Ступинского городского округа. Они дружили с детства. Илья увлекался футболом, играл за местную команду на профессиональном уровне. Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД. Туда же вскоре пришел Илья — после того как отслужил в армии. Оба были на хорошем счету у начальства, фотография Максима была помещена на доску Почета.

«Молодые, веселые ребята», - так характеризуют погибших друзья. Оба увлекались автомобилями, Климанов недавно приобрел новую машину.

Во вторник автоинспекторы заступили на смену около 19.00. А около 2.00 на Елецкой улице произошла трагедия. По некоторым данным, взрыв произошел после того как преступник привел в действие некое устройство. Есть информация, что непосредственно перед этим автоинспекторы проводили операцию по задержанию нарушителя.