Трое мужчин вскрыли квартиру москвички и вынесли оттуда миллион рублей

Трое мужчин вскрыли квартиру москвички на Алтуфьевском шоссе и вынесли оттуда ювелирку и сейф с деньгами. Сумма ущерба превысила миллион рублей. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Она (москвичка — прим. «ВМ») сообщила, что, вернувшись домой, заметила входную дверь своей квартиры открытой, а внутри жилища увидела разбросанные вещи. При осмотре гражданка обнаружила пропажу ювелирных украшений, а также сейфа с денежными средствами в иностранной валюте, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители начали разыскивать подозреваемых. Их задержали на территории столицы и области. Один из мужчин был ранее судим. Силовики обыскали квартиры фигурантов. Там нашли часть похищенных драгоценностей. Деньги они успели потратить на себя. В отношении задержанных завели уголовное дело. Их отправили в СИЗО.

Ранее уборщица обокрала свою работодательницу на 400 тысяч рублей. Женщина украла из квартиры, в которой работала украшения, обувь и брендовые сумки. Подозреваемую вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. В ее отношении возбудили уголовное дело.