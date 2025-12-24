Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

Третьим погибшим при взрыве у полицейского автомобиля в Москве оказался неизвестный, который привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

В СК сообщили, что в ночь на 24 декабря на Елецкой улице в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы задержать его, было приведено в действие взрывное устройство.

Увеличилось число жертв после взрыва на юге Москвы

Из-за полученных ранений двое сотрудников полиции, а также человек, находившийся рядом с ними, погибли. В сообщении не уточняется, был ли третий погибший подрывником.

СК возбудил уголовное дело. Следователи планируют провести генетическую, медицинскую и взрывотехническую экспертизы.