Взрыв на юге Москвы. Главное о ЧП на Елецкой улице

Ночью на юге Москвы произошел взрыв. В результате погибли три человека, включая двоих полицейских.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Взрыв произошел на Елецкой улице.В сообщении Следственного комитета отмечается, что полицейские заметили подозрительного человека у служебного автомобиля.При задержании злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Двое пострадавших от взрыва на юге Москвы полицейских погибли. Злоумышленник тоже погиб.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).На месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Специалисты изучают записи видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.К расследованию подключили криминалистов центрального аппарата СК.