В Челябинске задержали мужчину, устроившего скандал в детсаду из-за подарка

Полиция Челябинска задержала 35-летнего местного жителя, который устроил скандал в детском саду из-за подарка и заявил, что его ребенок утратил веру в Деда Мороза. Об этом сообщает областное управление МВД.

В отделе полиции на челябинца составили протокол по статье о мелком хулиганстве, мужчина признал, что вел себя некорректно и принес извинения невольным участникам устроенного им скандала.

Инцидент произошел в одном из детских садов на улице Александра Шмакова. Во время новогоднего утренника детям вручали сладкие подарки. Однако одному из воспитанников подарок не был выдан сразу на празднике из-за их нехватки. Ребенок получил его позже, в группе. Это спровоцировало бурную реакцию отца мальчика. Мужчина начал громко кричать на воспитателей и других родителей, он заявлял, что происходящее разрушает веру в Деда Мороза.