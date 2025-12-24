Увеличилось число жертв после взрыва на юге Москвы

В результате взрыва, произошедшего на юге российской столицы, три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Как отмечается, в ночь с 23 на 24 декабря в Москве на улице Елецкой двое полицейских заметили подозрительного человека рядом со служебным автомобилем. Они попытались задержать его, но в этот момент сработало взрывное устройство. Полицейские и человек, находившийся рядом с ними, погибли.

Главное следственное управление СК России по Москве проводит расследование по факту преступления, квалифицируемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Сотрудники Следственного комитета и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Они собирают материалы для проведения судебных экспертиз, включая генетическую, медицинскую и взрывотехническую. В процессе расследования выясняется, как было приведено в действие взрывное устройство. Также опрашиваются свидетели и анализируются записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранительные органы пытаются установить личность третьего погибшего — пока неизвестно был ли это террорист-смертник или случайный прохожий.