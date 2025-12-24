Бдительный таксист спас пенсионерку в Кузбассе от мошенников

Водитель такси в Кузбассе заподозрил неладное, когда пожилая пассажирка в нервном состоянии попросила отвезти сумку в другой город.

К стражам порядка в Юрге обратился таксист. Он рассказал, что ему поступил вызов от пенсионерки, которая попросила доставить сумку с вещами в Новосибирск. Водитель заметил, что женщина была сильно взволнована, а на вопросы о содержимом посылки отвечала уклончиво. Заподозрив, что пенсионерка может стать жертвой мошенников, мужчина решил обратиться в полицию.

Сотрудники полиции осмотрели сумку и обнаружили, что в подклад куртки, лежавшей внутри, были зашиты деньги. Общая сумма составила 375 000 рублей. Правоохранители быстро нашли владелицу средств и пригласили её в отдел.

– 70-летняя жительница Юрги пояснила, что ей позвонила якобы двоюродная сестра и попросила деньги на лечение. Для конспирации собеседница убедила пенсионерку зашить деньги в подкладе верхней одежды, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские вернули все деньги законной владелице и разъяснили ей, что она едва не стала жертвой обмана. Также они напомнили основные схемы, по которым действуют мошенники.

Водителю такси сотрудники полиции выразили признательность за бдительность и неравнодушие.