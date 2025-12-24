Стало известно еще об одном СВУ у полицейского участка в Москве

Еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство (СВУ), предварительно, нашли у полицейского участка на Елецкой улице в Москве. Об этом пишет Baza.

Ранее там произошел взрыв, жертвами которого стали двое сотрудников полиции. Другие подробности не раскрываются.

Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 24 декабря, на Елецкой улице. По имеющейся информации, СВУ сработало под служебным автомобилем ДПС. Пострадали четверо полицейских, для двоих из них ранения оказались летальными.

Установлены личности погибших при взрыве в Москве

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подрывника разыскивают.

За день до этого в паре сотен метров от места взрыва машины ДПС подорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова.