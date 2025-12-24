Украинку экстрадировали в Казахстан из Польши по делу о торговле органами

Подозреваемую в торговле человеческими органами гражданку Украины экстрадировали в Казахстан из Польши. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе казахстанской генеральной прокуратуры.

— Ее роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и рецепиентов, обеспечении конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов. Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок, — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что женщина находилась в международном розыске в течение пяти лет. Сейчас она помещена в следственный изолятор.

15 декабря стало известно, что неизвестные в Мьянме похитили модель из Сибири, забрали все документы и перевезли ее в джунгли. Девушку удерживают в центре, где происходит торговля органами.

До этого около 3,5 тысячи человек освободили из рабства в Мьянме и Камбодже во время масштабных обысков. Правоохранители также задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.