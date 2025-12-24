Раскрыты детали переписки обвиненной в педофилии российской учительницы

Учительница из Санкт-Петербурга, которую обвинили в совращении 12-летних школьников, вела с ними откровенную переписку. Об этом стало известно «78.ru».

По данным издания, 22-летняя Афина Симеонидис не пресекала в разговорах с учениками интимных тем, а на одном из видео, которое она отправила школьнику, даже обсуждала его половой орган. По переписке, предварительно, ясно, что педагог вступала в половой контакт с мальчиками, которые и обратились с заявлением в полицию.

При этом, инициатором переписки была именно учительница. Она же настояла на том, чтобы все оставалось в секрете. Один из учеников в тексте называл ее женой. Сама она утверждает, что диалоги носили шуточный характер, а школьники ее оклеветали.

Учительница совратила 14-летнего подростка, мешавшего ей вести занятия

Афину Симеонидис задержали и отправили под стражу 18 декабря. Ранее сообщалось, что ее могут отпустить на свободу под подписку о невыезде.