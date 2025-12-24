Установлены личности погибших при взрыве в Москве

Установлены личности сотрудников полиции, погибших при взрыве на юге Москвы в ночь на среду. Напомним, взрывное устройство сработало в автомобиле ДПС возле здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное.

Как стало известно «МК», погибшие – 25-летний Максим Г. и 24-летний Илья К. Они находились в момент взрыва в автомобиле. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в машину взрывное устройство.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая и медицинская.