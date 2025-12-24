Мошенники начали красть данные через новогодние поздравления

В преддверии праздников резко возрастает активность киберпреступников, которые маскируют атаки под безобидные поздравления. Об этом рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT.

© Lenta.ru

По словам специалиста, главным инструментом злоумышленников стала не сложная техника, а социальная инженерия — манипуляция эмоциями. Ожидание открытки от друзей или коллег снижает бдительность.

«Современные техники стали очень изощренными. Речь уже не просто о файле "Новогодняя_открытка.exe"», — подчеркнул он.

Рыбников отметил, что сегодня юзеры могут получить ссылку на фишинговый сайт, стилизованный под интерактивное поздравление, или красивую гифку с предложением «обновить проигрыватель».

Еще один популярный сценарий — письмо от «службы доставки» с «новогодним сюрпризом», для получения которого требуется открыть вредоносную «накладную».

Ранее в МВД раскрыли самое популярное заблуждение россиян о мошенниках. В ведомстве уточнили, что личные аккаунты в соцсетях и мессенджерах, вопреки распространенному мнению, представляют ценность для мошенников, поскольку после взлома они могут использоваться для рассылки фишинговых сообщений и других схем.