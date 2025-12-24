В Индии медведь утащил школьника из класса во время уроков

В Индии медведь совершил нападение прямо в школьном классе во время уроков. Инцидент произошел утром 22 декабря в школе Харишанкар в штате Уттаркханд, пишет The Star.

Хищник проник на территорию учебного заведения и, не скрываясь, вошел в здание. Он бился в закрытые двери кабинетов, где укрывались ученики и учителя, пока не сломал одну из них.

Ворвавшись внутрь, медведь напал на шестиклассника по имени Аарав и попытался утащить его в сторону леса. Ребенка спасли благодаря мгновенной реакции педагогов и других школьников, которые, рискуя собой, бросились на помощь и заставили зверя отступить. Хищник бросил мальчика в ближайших кустах. Аарав получил множественные травмы от когтей и зубов медведя и был доставлен в больницу.

Это уже второй случай за несколько дней, когда хищник проникает на территорию школы в Уттаркханде. Ранее другой медведь атаковал ученицу, возвращавшуюся домой после занятий. Местные власти, комментируя произошедшее, распорядились организовать сопровождение для детей по пути в школу. Педагоги, в свою очередь, выражают беспокойство по поводу безопасности.