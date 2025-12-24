На Сахалине загорелся рыбный цех

В городе Корсакове Сахалинской области произошло возгорание в цехе по переработке рыбы, в настоящее время пожарные расчёты ведут борьбу с огнём.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Информация о точной площади пожара уточняется. На месте происшествия организован оперативный штаб для координации действий экстренных служб.

В ликвидации возгорания задействованы 20 человек личного состава и семь единиц специальной техники.

