На Сахалине загорелся рыбный цех
В городе Корсакове Сахалинской области произошло возгорание в цехе по переработке рыбы, в настоящее время пожарные расчёты ведут борьбу с огнём.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Информация о точной площади пожара уточняется. На месте происшествия организован оперативный штаб для координации действий экстренных служб.
В ликвидации возгорания задействованы 20 человек личного состава и семь единиц специальной техники.
