В России появилась новая схема мошенничества с допуском на территорию военкомата

Мошенники под предлогом оформления пропуска на территорию военкомата похищают паспортные данные и СНИЛС. Об новой схеме обмана сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Согласно схеме, жертве поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником военкомата и "вызывает" мужчину для оцифровки личных данных.

Аферист сообщает, что военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода понадобится либо повестка, либо пропуск. В итоге он предлагает оформить пропуск, так как повестку он выслать "пока не может". Как отмечают в полиции, злоумышленникам помогает уверенность в изложении аргументов. В итоге жертву убеждают назвать серию, номер паспорта, кем выдан документ, а также указать номер СНИЛС. Этих данных злоумышленникам оказывается достаточно, после чего они как правило прерывают разговор.

В МВД рекомендуют россиянам для получения повесток обращаться в военкомат самостоятельно, и не не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные по телефону. До это стало известно о новой схеме мошенничества с "бесплатной" косметикой от парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Злоумышленники подходят к людям на улицах, представляются сотрудниками магазина и предлагают получить в подарок парфюм за отзыв в приложении. После передачи "подарка" они требуют символическую оплату на свой счет.