Стали известны обстоятельства ночного взрыва в Москве

В Москве расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

«По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Позже стали известны личности погибших инспекторов ДПС. Это Илья Климанов и Максим Горбунов.