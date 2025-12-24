Два сына расправились с отцом при помощи змеи ради денег

В Индии раскрыто шокирующее преступление, совершенное из-за денег, пишет CNN-News18.

© Московский Комсомолец

Двое сыновей из штата Тамилнад организовали убийство собственного отца, 56-летнего Ганесана, чтобы получить огромную страховую выплату в размере 30 миллионов рупий (свыше 26 миллионов рублей). По версии следствия, мужчина стал жертвой тщательно спланированного заговора.

Инцидент был замаскирован под несчастный случай. В октябре сыновья сообщили, что в их дом заползла ядовитая змея и укусила отца. Однако страховщиков насторожил тот факт, что полис на огромную сумму был оформлен незадолго до трагедии. Они обратились в полицию.

Расследование показало, что первая попытка убийства с помощью кобры оказалась неудачной — Ганесан выжил. Тогда преступники, заручившись помощью четырех сообщников, раздобыли еще более опасного индийского крайта. Второй укус в шею оказался смертельным. Следователи установили, что жизнь отца можно было спасти, но сыновья намеренно поздно вызвали помощь, чтобы гарантировать его смерть.

Все участники преступного заговора, включая обоих сыновей, были арестованы. Им грозит суровое наказание за предумышленное убийство и мошенничество. Эта история потрясла местных жителей, став чудовищным примером того, на какие злодеяния способна толкнуть жажда наживы.