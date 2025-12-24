Суд арестовал имущество Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»

Арбитражный суд Москвы ввел обеспечительные меры в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров госкорпорации. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

Под арест попали имущество и денежные средства фигурантов. Данная мера принята в связи с тем, что «физические лица, которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории Российской Федерации», что создает риск вывода активов, говорится на сайте суда.

Имущественный арест также касается бывших членов правления «Роснано»Юрия Удальцова, Олега Киселева, Владимира Аветисяна, Сергея Калюжного, а также кураторов проекта — Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова. В самой корпорации заявили, что обеспечительные меры необходимы для предотвращения возможного вывода активов за пределы России.

Компания «Роснано» подала новый иск к своему бывшему руководителю Анатолию Чубайсу, потребовав взыскать с него почти 12 миллиардов рублей. Бизнесмен якобы неразумно инвестировал деньги в проекты и нарушал правила корпорации.

Ранее компания уже судилась с Чубайсом, а до этого силовики арестовали нескольких экс-заместителей предпринимателя.

2