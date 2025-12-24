Названо число пострадавших при взрыве автомобиля в Москве

Минимум два человека пострадали при взрыве автомобиля на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из пострадавших лежит на земле с поврежденными ногами. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. На месте работают взрывотехники и криминалисты.

Взрывы прозвучали на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера.