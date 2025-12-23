Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией. Об этом пишет РИА Новости.

На борту Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшего из Анкары в Триполи, находились пять пассажиров, в том числе начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, и три члена экипажа — пилоты и бортпроводница.

По словам главы МВД, контакт с самолетом был потерян в 20.52 (совпадает с мск).

Названа причина падения самолета с главой Генштаба Ливии

«Жандармы обнаружили обломки вылетевшего самолета к югу от деревни Кесиккавак района Хаймана», — пояснил министр.

В районе, где обнаружены обломки, продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и министерства внутренних дел.