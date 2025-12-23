Названа причина падения самолета с главой Генштаба Ливии

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, на борту которого находилась делегация Генштаба Ливии, предположительно потерпел крушение из-за отказа электрооборудования. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Falcon столкнулся с технической неисправностью в первые минуты после вылета из аэропорта. В тот момент он пролетал над провинцией Конья.

Экипаж подал сигнал бедствия и развернулся обратно, с тем, чтобы попытаться сесть в Эсенбоге. Перед аварийной посадкой самолёт начал сбрасывать топливо.

Самолет начальника Генштаба Ливии разбился у Анкары

На борту находились пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад. Экипаж состоял из двух пилотов и бортпроводницы.

Ранее сообщалось, что министр обороны Турции Яшар Гюлер 23 декабря принял Аль-Хаддада. Генерал прибыл в Анкару по приглашению главы турецкого Генштаба Сельчука Байрактароглу.