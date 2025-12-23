Самолет начальника Генштаба Ливии разбился у Анкары

Бизнес-джет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии Мухаммед Али Аль-Хаддад, разбился недалеко от Анкары, передает телеканал NTV.

© Телеграм-канал Shot

По данным канала, вскоре после вылета поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом.

В связи с этим, воздушное пространство над турецкой столицей было закрыто для полетов.

Местные жители рассказали в соцсетях, что слышали мощный глухой взрыв.

Позже стало известно, что борт потерпел крушение в районе Хаймана. На борту находились пять пассажиров, все они, предположительно, погибли.